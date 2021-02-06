В Нью-Йорке вспыхнул мощный пожар на газопроводе

В Нью-Йорке в районе Гарлема произошел мощный пожар на подземном газопроводе. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

По информации спасателей, в результате возгорания пламя «вышло наружу» из канализационных люков, что вызвало серьезную панику у жителей района. Проводится эвакуация жителей многоквартирных домов, расположенных рядом с местом происшествия, пишет портал Patch.

На данный момент обстоятельства инцидента устанавливаются.