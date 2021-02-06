Психотерапевт объяснил причины постоянных опозданий

Врач-психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг рассказал о причинах, по которым люди могут постоянно опаздывать. Об это он рассказал RT.

«Человек, который опаздывает, как правило, переоценивает свою личность и недооценивает тех людей, с которыми встречается. Кроме того, это наблюдается у людей, несколько неуверенных в себе», - отметил психотерапевт.

По словам Файнзельберга, опоздания могут быть следствием депрессии, так как подавленное состояние заставляет человека двигаться медленнее обычного. Депрессивные люди зачастую не могут правильно рассчитать время прибытия на место встречи, не могут быстро собраться. Регулярные опоздания на работу могут быть следствием внутреннего неудовлетворения и эмоционального выгорания.

«Человек, который работал с удовольствием от своей деятельности, прогорает в эмоциональном плане и начинает потихоньку эту работу ненавидеть. Чем больше он работает, тем больше возникает неприятие той сферы деятельности, которой он вынужден заниматься. Тогда, с точки зрения психологии, ему имеет смысл поменять свою сферу деятельности», - считает врач.

Для того, чтобы побороть склонность к опозданиям, психотерапевт посоветовал составить распорядок дня и четко ему следовать. Учитывать следует сон, прием пищи, физические упражнения. При таком образе жизни мозг «привыкает» выполнять все задачи вовремя и не позволит человеку опаздывать. Файнзильберг считает, что люди, соблюдающие ритм, живут «долго и счастливо».