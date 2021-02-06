Канцлер Австрии поддержал Германию по «Северному потоку-2»

Канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал позицию Берлина в отношении строительства «Северного потока-2».

«Тот, кто считает, что новый трубопровод в интересах только России, ошибается», - сказал канцлер Австрии в интервью Welt.

Он также отметил, что Австрия, Германия и другие страны ЕС получат выгоду от проекта «Северный поток-2». Курц подчеркнул, что этот проект считает важным для всей Европы.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что согласен с канцлером Германии Ангелой Меркель в отношении проекта «Северный поток-2». Макрон назвал приоритетом «обеспечить политику энергетического перехода» и «укрепить суверенитет».