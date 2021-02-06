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В немецком Вангене жители нескольких домов чуть не рухнули в пропасть из-за гигантского оползня

Алена Миронова
14:29 06.02.2021
Земля за считанные секунды ушла почти на сто метров, утащив за собой заборы и деревья.
В немецком Вангене жители нескольких домов чуть не рухнули в пропасть из-за гигантского оползня
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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В Германии, в небольшом городке Ванген, жителей нескольких домов экстренно эвакуировали из-за гигантского оползня.

Земля за считанные секунды ушла почти на сто метров, утащив за собой заборы и деревья, а здания домов повисли над обрывом. Геологи исследуют почву для того, чтобы определить, можно ли спасти строения. Причиной обвала послужили проливные дожди, которые не заканчивались на протяжении полутора недель. Об этом сообщает агентство Associated Press.

На данный момент информации о пострадавших не поступало. Людей временно переселили в другие места.

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