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Вакцины от COVID-19 научились делать эффективнее в десять раз

Анна Берестовая
01:38 06.02.2021
Открытие позволит достигать того же уровня защиты от вируса, уменьшив концентрацию вакцины.
Вакцины от COVID-19 научились делать эффективнее в десять раз
© Фото: pixabay.com
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Американским ученым удалось разработать специальное вещество, способное значительно увеличить эффективность вакцин от коронавирусной инфекции. В результате введения синтезированного соединения действующее вещество вакцины направляется прямо в лимфатические узлы.

К настоящему моменту вещество было испытано на мышах. Благодаря его работе медики смогут добиваться прежней эффективности препаратов против COVID-19, уменьшив вводимую дозу в десять раз. Исследование описано в журнале Science Advances.

Соединение- адъювант AMP-CpG было создано сотрудниками компании ElicioTherapeutics. Изначально применять вещество предполагалось для больных раком пациентов, однако оно показало свою полезность и при коронавирусе.

Ранее сообщалось, что российскую вакцину «Спутник V», созданную центром Гамалеи совместно с Минобороны РФ, одобрили для использования на территории Сербии. Всего препарат зарегистрирован уже в 15 странах мира.

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