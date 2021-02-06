Украинские силовики выпустили 24 мины и снаряда по территории ДНР

Военнослужащие ВСУ опять открыли огонь по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики. Как рассказали в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в ДНР прилетели 24 мины и снаряда.

«Сегодня вооруженные формирования Украины выпустили по территории ДНР 12 снарядов калибром 122 миллиметра и 12 мин калибром 120 миллиметров», - сказал представитель ДНР.

Напомним, вступившие в силу в Донбассе с 27 июля 2020 года дополнительные меры обеспечения перемирия предполагают полный запрет на ведение огня, размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи их, а также наступательные и разведывательно-диверсионные действия.

Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки, которые инициируются со стороны ВСУ.