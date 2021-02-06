В стране и мире Самолет экстренно сел в нижегородском аэропорту из-за трещин в лобовом стекле Лина Давыдова Инцидент произошел примерно в пять утра. Самолет, выполнявший рейс Москва - Магнитогорск вынужденно сел в аэропорту Нижнего Новгорода. © Фото: Приволжское СУ на транспорте СК России Читайте нас на: Самолет, выполнявший рейс Москва - Магнитогорск, совершил экстренную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода из-за трещин в лобовом стекле. На борту находились 61 пассажир. Инцидент произошел около пяти утра. Об этом сообщили следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК. Все пассажиры отправлены в Магнитогорск другим рейсом. Обстоятельства происшествия устанавливаются. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика