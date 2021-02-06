К жителю США через 53 года вернулся потерянный в Антарктиде бумажник

Сыщики-любители вернули американскому ученому Полу Гришэму потерянный им в 1968 году на станции в Антарктиде кошелек. Гражданин США, который сейчас проживает в штате Калифорния, был очень удивлен, когда получил необычную посылку. Как оказалось, принадлежащий ему потерянный кошелек был найден за шкафчиком во время сноса здания станции.

Имя его владельца установили по удостоверению Гришэма, его водительским правам, а также декларации о налогах, квитанции, рецепте приготовления кофейного ликера и карточке с инструкциями о том, что делать в случае атомной, химической или биологической атаки, пишет San Diego Union-Tribune.

Бумажник Пол Гришэм - сейчас ему 91 год, - потерял 53 года назад, когда работал военно-морским метеорологом на научной станции на острове Росса. О своей работе в Антарктиде он сказал, что это был необычный, запоминающийся и иногда утомительный опыт, который он больше всего запомнил из-за постоянной простуды.