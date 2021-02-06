Создателей российской вакцины «Спутник V» могут номинировать на Нобелевскую премию
Разработчиков российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» могут номинировать на Нобелевскую премию. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Это величайшее достижение и Минздрава, и российских ученых, и академика Гинзбурга, и профессора Лoгунова. Не случайно обсуждают то, что их, может быть, надо выдвигать на Нобелевскую премию», — отметил Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 1».
Глава РФПИ также поблагодарил научный журнал The Lancet за статью о российской вакцине. Напомним, ранее в журнале опубликовали результаты третьей фазы испытаний вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую безопасность и эффективность. В Кремле тоже оценили публикацию - пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ее очень важной и отметил, что она продемонстрировала надежность российской вакцины.