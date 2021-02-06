В стране и мире Создателей российской вакцины «Спутник V» могут номинировать на Нобелевскую премию Алена Миронова Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал российскую вакцину величайшим достижением. © Фото: Evgeny Sinitsyn, Xinhua, Globallookpress Читайте нас на: Разработчиков российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» могут номинировать на Нобелевскую премию. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. «Это величайшее достижение и Минздрава, и российских ученых, и академика Гинзбурга, и профессора Лoгунова. Не случайно обсуждают то, что их, может быть, надо выдвигать на Нобелевскую премию», — отметил Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 1». Глава РФПИ также поблагодарил научный журнал The Lancet за статью о российской вакцине. Напомним, ранее в журнале опубликовали результаты третьей фазы испытаний вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую безопасность и эффективность. В Кремле тоже оценили публикацию - пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ее очень важной и отметил, что она продемонстрировала надежность российской вакцины. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика