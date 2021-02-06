Три человека пострадали, двое пропали без вести в результате взрыва во французском Бордо

Спасательные службы Франции сообщили, что во время взрыва в жилом доме в городе Бордо пострадали три человека. Еще два человека числятся пропавшими без вести, передает телеканал BFMTV.

В настоящее время на месте ЧП находятся спасательные службы и полиция.

Взрыв произошел в жилом доме, который находится недалеко от центра города. Отголоски от грохота было слышно во всем квартале. В магазинах взрывной волной выбиты стекла.