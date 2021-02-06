ФСБ пресекла деятельность террористической ячейки в Дагестане

В Дагестане пресечена деятельность законспирированной террористической ячейки. Как сообщили в управлении ФСБ по Дагестану, двое мужчин были задержаны 5 февраля во время оперативно-разыскных мероприятий на территории Дербентского района.

«Сотрудниками УФСБ РФ по Республике Дагестан во взаимодействии с республиканским МВД выявлена и пресечена деятельность законспирированной террористической ячейки в составе двух человек», - отметили в пресс-службе.

Члены бандгруппировки были задержаны при изъятии тайника, в котором у них хранились снайперские винтовки, огнестрельное оружие и боеприпасы.