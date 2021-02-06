Пропавшая в Копейске девочка нашлась

Одиннадцатилетняя девочка, пропавшая накануне в городе Копейск, нашлась. Об этом сообщили в добровольной общественной организации

«Легион-СПАС», которая занимается поиском пропавших детей в Челябинской области.

Школьница ушла из дома 5 февраля. Спустя несколько часов она перестала выходить на связь. Момент выхода девочки из дома зафиксировала камера наблюдения, установленная неподалеку. Ребенка искали полиция и волонтеры.