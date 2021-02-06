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Оплот староверов: как гибель боярыни Морозовой сделала Боровск «иконой» старообрядчества

Егор Левин
12:45 06.02.2021
Небольшой купеческий городок приобрел уникальный статус после гибели боярыни Феодосии Морозовой, изображенной на картине Сурикова, и ее сестры.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Боровск - расположенный неподалеку от Москвы купеческий городок, который фактически стал родиной отечественной космонавтики. Однако перед этим он стал известен как место, куда привезли боярыню Феодосию Морозову, участвовавшую в церковном расколе XVII века и изображенную на одноименной картине художника Василия Сурикова. Боровск стал для боярыни и ее сестры ссыльным городом, куда в 1673 году их привезли из Москвы в тюремный острог.

Боярыня и ее сестра были раскольниками, приверженцами старой веры, несогласными с церковными реформами. В сентябре 1675 года сестры умерли от голода и холода в тюремной яме.

Ведущая программы «Круиз-контроль» на телеканале «Звезда» Юлия Розенберг побывала в часовне, установленной в наше время прямо на том холме, в котором и погибли боярыня и ее сестра. Внутри постройки в память об этой истории создали символичный подвал за решеткой.

«Она не такая глубокая, но и здесь в любое время года ощущаются холод и сырость», - пояснила экскурсовод Светлана Селезнева.

После гибели сестер Боровск стал центром старообрядчества и удерживал этот статус два с половиной столетия.

Смотрите новый выпуск программы «Круиз-контроль» на сайте телеканала и на канале в Youtube. Зрители увидят старинный деревянный храм, который по преданию пытался, но не смог поджечь Наполеон Бонапарт, отступая из Москвы, заглянут в дом-музей Циолковского и посмотрят, в каких условиях рождались его великие открытия, и многое многое другое.

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