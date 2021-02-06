Врач рассказала, каким должно быть питание в холодную погоду

Врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова рассказала «Звезде» о том, как правильно питаться в холодную погоду.

В первую очередь, отметила эксперт, следует отказаться от всех диет, которые рекомендуются для снижения веса, так как они «имеют низкую жирность и углеводистость» - то, что необходимо человеку для того, чтобы согревать организм.

«На момент морозов за -20 и ниже лучше всего немножко себя придержать. Может быть, за счет количества потребляемой пищи, но качество ее увеличить за счет жирности и углеводистых продуктов - обычные растительные и животные жиры, те же крупы или хлеб грубого помола», - рекомендует эксперт, отмечая, что такое питание не нанесет сильного вреда фигуре.

Важно также сделать акцент на укреплении иммунитета.

«Естественно, нам требуется очень хорошая иммунная защита организма. Поэтому мы делаем упор, прежде всего, на источники витамина C. Сейчас это не проблема - болгарский перец, какие-то замороженные ягоды, фрукты, цитрусовые», - отметила Белоусова.

Также, подчеркнула эксперт, в это время следует употреблять достаточное количества лука и чеснока, которые, в свою очередь, влияют на иммунную защиту организма.