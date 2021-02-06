Врач-терапевт назвала самый быстрый способ отогреться в сильный мороз

Наступающие дни, согласно ранее данным прогнозам синоптиков, обещают быть очень холодными с морозами до -30 градусов ночью, что где-то на 15 градусов ниже нормы. Для того, чтобы быстрее согреться в эти дни, придя с улицы, лучше всего полежать в теплой ванне, рассказала «Звезде» врач-терапевт Людмила Лапа.

«После этого нужно растереться полотенцем и лечь в постель, надев теплые вещи, до того момента, пока не восстановится кровоснабжение и тепло не окутает ноги, руки и все органы. Естественно, после того, как ванну приняли, можно и чай попить», - рассказала медицинский специалист.

Однако вместо ванной можно принять и так называемый «иммунный душ», когда человек намеренно встает под воду и выбирает более горячую температуру, чем даже та, при которой он может принять ванну (обычно для ванны она составляет около 37 градусов).

«Прогревание под таким душем начинается с ног, дальше мы переходим на голову, и задерживаемся на ней около пяти минут. До того момента, пока на лбу не выступит пот. Такой иммунный душ - он самый хороший и полезный, так как восстанавливает всю работу сосудистой и иммунной системы», - прокомментировала Людмила Лапа.

Как отметила терапевт, применять алкоголь для согревания морозы не рекомендуется - этот способ работает только в случае, если вы решите растереть крепким напитком ноги. А для прямого применения в этих целях существует множество согревающих мазей, вроде гепатрина, которые выручат в данной ситуации.