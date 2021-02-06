Северный флот совместно с РГО готовит новую комплексную экспедицию в Арктику

В штабе Северного флота прошло служебное совещание под руководством командующего СФ Героя России адмирала Александра Моисеева. На совещании были рассмотрены и утверждены предложения по проведению в текущем году Комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества, во время которой, в рамках патриотических акций Северного флота «Помни войну», и РГО «Арктический фронт», пройдут мероприятия по поиску и обследованию боевых кораблей и подводных лодок, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Гидрографическая служба Северного флота предложила организовать и провести в текущем году экспедицию, посвященную 80-летию начала Великой Отечественной войны, а также 80-летию проводки первого конвоя ленд-лиза «Дервиш», с привлечением сил и средств Русского географического общества.

Как отметил научный руководитель комплексной экспедиции «Помни войну» начальник отдела гидрографической службы Северного флота капитан 1 ранга Алексей Корнис, «цель экспедиции - отработка практических элементов подготовки разнородных сил флота на основании опыта Великой Отечественной войны, а основные задачи - выполнение высокоточной съемки рельефа дна, уточнение навигационных морских карт, руководств и пособий для плавания, освоение новой техники и современных методов работы, выполнение исследований в рамках военно-исторической работы, увековечивание памяти моряков - защитников Отечества».

В ходе комплексной экспедиции планируется провести дообследование нескольких кораблей и судов, погибших или потопленных в годы Великой Отечественной войны в Баренцевом море. Предполагается провести поиск советских подводных лодок М-122, М-175, гидрографического судна «Меридиан», а также изучение мест ряда бывших минных заграждений, в частности «Бантос –А», на предмет возможного выявления там погибших кораблей.

Всего этапов экспедиции восемь. Ожидается, что на определенных из них в исследованиях примут участие подводные поисковики РГО.

Экспедиция будет проводиться в акваториях Баренцева и Карского морей в период с февраля по сентябрь 2021 года. В ней будут задействованы гидрографические суда и катера Северного флота, а также ледокол «Илья Муромец», многофункциональное судно тылового обеспечения «Эльбрус», корабли Кольской флотилии разнородных сил.

Комплексная экспедиция – это новая форма подготовки Северного флота, согласованная по времени, месту, целям и задачам, организуемая на едином историко-географическом театре, по единому замыслу и плану в интересах повышения готовности сил и войск флота к решению задач в Арктике. Комплексность достигается, в том числе, включением в состав экспедиций гражданских специалистов, которые входят в состав групп, сформированных Русским географическим обществом.

В период с 2018 по 2020 год Северным флотом совместно с РГО проведен ряд экспедиций в арктических морях, на материковом побережье и на островах арктических архипелагов. Эти экспедиции получили высокую оценку руководства Министерства обороны Российской Федерации, а в 2019 году были удостоены Национальной премии РГО «Хрустальный компас».

На 2021 год спланировано проведение нескольких новых совместных проектов Северного флота и Русского географического общества по комплексным экспедиционным исследованиям в Арктическом регионе России.

