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Эксперты рассказали, как мошенники могут узнать баланс банковской карты

Алена Миронова
10:46 06.02.2021
Самый простой способ - подглядывание из-за спины на экран банковского терминала или в телефон во время его использования в людных местах.
Эксперты рассказали, как мошенники могут узнать баланс банковской карты
© Фото: Sven-Sebastian Sajak, imago stock&people, Globallookpress
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Эксперты рассказали о мошеннических способах узнать баланс банковской карты чужого человека. 

Основной способ - уязвимости в банковских приложениях, которые встречаются все чаще и чаще. Иногда, как отмечают эксперты, речь идет больше о критических ошибках в принципах работы. Так, например, один из сервисов перевода средств с карты на карту выдавал сообщение о нехватке средств для перевода до запроса каких-либо других данных - любой человек мог ввести номер карты и узнать, больше или меньше на ней содержится денежных средств. В таких случаях человек никак не мог повлиять на безопасность своих данных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта Ярослава Бабина. 

Более того, информация мошенникам поступает и от таких площадок, как доставка, каршеринг, такси, различные маркетплейсы. А самым простым способом такого рода мошенничества по-прежнему остается подглядывание из-за спины на экран банковского терминала или в телефон во время его использования в людных местах. По этой причине некоторые банки ввели специальную опцию «скрыть остатки».

Рнее эксперт раскрыл схему мошенничества с дубликатами банковских карт. Мошенники могут использовать их для хищения денег, представляясь сотрудниками службы безопасности и «уточняя» информацию о банковских данных. Более того, иногда украденные данные используются для того, чтобы изменить номер телефона, «привязанный» к карте.

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