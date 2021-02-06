Эксперты рассказали, как мошенники могут узнать баланс банковской карты

Эксперты рассказали о мошеннических способах узнать баланс банковской карты чужого человека.

Основной способ - уязвимости в банковских приложениях, которые встречаются все чаще и чаще. Иногда, как отмечают эксперты, речь идет больше о критических ошибках в принципах работы. Так, например, один из сервисов перевода средств с карты на карту выдавал сообщение о нехватке средств для перевода до запроса каких-либо других данных - любой человек мог ввести номер карты и узнать, больше или меньше на ней содержится денежных средств. В таких случаях человек никак не мог повлиять на безопасность своих данных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта Ярослава Бабина.

Более того, информация мошенникам поступает и от таких площадок, как доставка, каршеринг, такси, различные маркетплейсы. А самым простым способом такого рода мошенничества по-прежнему остается подглядывание из-за спины на экран банковского терминала или в телефон во время его использования в людных местах. По этой причине некоторые банки ввели специальную опцию «скрыть остатки».

Рнее эксперт раскрыл схему мошенничества с дубликатами банковских карт. Мошенники могут использовать их для хищения денег, представляясь сотрудниками службы безопасности и «уточняя» информацию о банковских данных. Более того, иногда украденные данные используются для того, чтобы изменить номер телефона, «привязанный» к карте.