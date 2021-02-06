В стране и мире Стала известна предварительная причина пожара в жилом доме в Кандалакше Валентина Пескова В Мурманской области спасатели МЧС РФ тушат пожар в деревянном жилом доме на площади 1600 квадратных метров. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: Следователи СК РФ сообщили, что причиной крупного пожара в двухэтажном жилом доме в Кандалакше, по предварительным данным, могло стать неосторожное обращение с огнем. «Причиной пожара явилось неосторожное обращение с источником зажигания (непотушенная сигарета)», - сообщили в региональном СУ СК РФ. Для установления точной причины назначена пожарно-техническая экспертиза. В Мурманской области спасатели МЧС РФ тушат пожар в двухэтажном деревянном жилом доме. Из огня удалось спасти двух человек, 15 - эвакуировали. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика