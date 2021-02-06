Стала известна предварительная причина пожара в жилом доме в Кандалакше
В Мурманской области спасатели МЧС РФ тушат пожар в деревянном жилом доме на площади 1600 квадратных метров.
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Следователи СК РФ сообщили, что причиной крупного пожара в двухэтажном жилом доме в Кандалакше, по предварительным данным, могло стать неосторожное обращение с огнем.
«Причиной пожара явилось неосторожное обращение с источником зажигания (непотушенная сигарета)», - сообщили в региональном СУ СК РФ.
Для установления точной причины назначена пожарно-техническая экспертиза.
В Мурманской области спасатели МЧС РФ тушат пожар в двухэтажном деревянном жилом доме. Из огня удалось спасти двух человек, 15 - эвакуировали.