Мясников рассказал о специфических факторах развития Паркинсона

Главный врач больницы №71 Александр Мясников заявил, что увеличивают риск развития болезни Паркинсона не только генетические особенности, но и травмы головного мозга и нехватка витамина D. Кроме того, немаловажную роль играет уровень образования, поскольку «чем выше уровень образования, тем чаще возникает болезнь».

Развитию заболевания способствует также мигрень с аурой, переизбыток магния и железа в организме.

«Лишний вес и недостаточная мышечная сила в детском возрасте также повышают риск возникновения паркинсонизма», - сказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

По словам врача, намного реже подвержены заболеванию любители кофе. Снизить риск появления недуга возможно с помощью регулярных физических нагрузок.