Fitch сохранило суверенный рейтинг России

Рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный рейтинг России в иностранной валюте, сохранив его на инвестиционном уровне «BBB» со стабильным прогнозом. Соответствующая информация была опубликована на сайте ресурса.

Уровень «BBB» присвоен стране в частности благодаря надежной и последовательной основе ее политики и сильным государственным финансам. Стабильный прогноз учитывал ответ России на экономические трудности, связанные с распространением COVID-19 и изменениями цен на нефть. По оценке Fitch, стране удалось закрепить макроэкономическую стабильность и продемонстрировать повышение устойчивости к потрясениям.

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов отметил, что подтверждение суверенного рейтинга свидетельствует о благополучном преодолении государством последствий пандемии. Он также спрогнозировал возможное повышение кредитного рейтинга Fitch для России в будущем за счет поддержания устойчивого роста экономики и накопления фискальных резервов. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее международное агентство S&P Global Ratings аналогичным образом сохранило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги России в иностранной валюте на уровне «BBB-/A-3». Также были подтверждены долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги страны в национальной валюте.