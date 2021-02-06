Самолет Москва - Астрахань совершил экстренную посадку из-за срабатывания датчика неисправности

Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Астрахань, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за сработавшего датчика неисправности шасси.

По информации источника, знакомого с ситуацией, самолет вылетел из аэропорта в 22.48 по московскому времени, вскоре произошла сработка датчика передней стойки шасси.

«Самолет сделал три круга, после чего совершил посадку в штатном режиме», - пишет ТАСС.

Отмечается, что в полете борт находился около часа. Причины произошедшего устанавливаются.