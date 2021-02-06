Самолет Москва - Астрахань совершил экстренную посадку из-за срабатывания датчика неисправности
В небе борт находился около часа. Причины произошедшего устанавливаются.
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Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Астрахань, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за сработавшего датчика неисправности шасси.
По информации источника, знакомого с ситуацией, самолет вылетел из аэропорта в 22.48 по московскому времени, вскоре произошла сработка датчика передней стойки шасси.
«Самолет сделал три круга, после чего совершил посадку в штатном режиме», - пишет ТАСС.
Отмечается, что в полете борт находился около часа. Причины произошедшего устанавливаются.