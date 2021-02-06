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Байден пообещал поспешить для спасения экономики США

Анна Берестовая
00:11 06.02.2021
Президент отметил, что американская экономика сейчас находится в трудном положении.
Байден пообещал поспешить для спасения экономики США
© Фото: Stefani Reynolds - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress
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Новый американский лидер Джо Байден рассказал о своих планах по спасению экономики Соединенных Штатов. По его мнению, восстановление благосостояния США после удара пандемии требует быстрых действий.

«Я буду действовать, и я буду действовать быстро», - цитирует президента RT.

Байден добавил, что экономика страны до сих пор находится в непростом положении. Глава государства отметил, что в настоящее время около четырех миллионов человек вынуждены сидеть без работы, а 24 миллионам взрослых граждан и 12 миллионам детей не хватает средств на пропитание.

Ранее президенты США и РФ констатировали наличие глубоких разногласий между государствами, требующих активного диалога. К такому выводу лидеры двух стран пришли в ходе состоявшейся до этого телефонной беседы.

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