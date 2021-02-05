Бывший сотрудник СБУ рассекретил работу британских спецслужб по вербовке украинских офицеров

Знания и опыт выпускников советских военных ВУЗов высоко ценятся иностранными спецслужбами. Об этом говорят немалочисленные контакты военных «управленцев» из-за границы с гражданами стран бывшего СССР. Об одном из таких случаев из первых уст стало известно от экс-сотрудника Службы безопасности Украины, в настоящее время занимающегося организацией расследований. Валерий Прозоров эксклюзивно поделился информацией в студии программы «Открытый эфир» на телеканале «Звезда».

Одним из людей, с которым он контактировал во время службы, был высокопоставленный военнослужащий из командования Сил специальных операций ВС Украины. Как рассказал Прозоров, высокопоставленный офицер с большим опытом и хорошим образованием еще во времена президентства Виктора Януковича в течение нескольких месяцев проходил службу в контингенте НАТО в Афганистане. Руководителем украинца в той командировке был генерал британской армии, бывший командир 22 полка SAS (Special Air Service, Специальная авиадесантная служба, занимается разведкой и участвует в вооруженных столкновениях - прим. ред.).

«Этот украинский офицер остался очень впечатлен знакомством и поддерживал связь с этим британским офицером долгое время. И уже после того, как он продолжил служить на Украине, он поддерживал с ним контакт. И в разговоре со мной, году в 2017-м, офицер всерьез задумался об увольнении и мне прямо так и сказал: “На меня вышел мой бывший командир по Афганистану и сказал, что, если хочешь увольняться, подумай, мы тебе найдем работу в Британии, с предоставлением гражданства”», - процитировал бывшего коллегу Прозоров.

По его словам, британца сильно интересовали именно знания и опыт украинского офицера, полученные им во время АТО на Украине. На примере упоминаемого военнослужащего, Прозоров подчеркнул, что британские спецслужбы высоко котируют образование, полученное в конце советского периода или в начале становления самостоятельности России и Украины. В частности, бывший сотрудник украинских ССО в 1992 году выпустился из Владикавказского общевойскового командного училища.

«Их конкретно интересовали люди, которые закончили Рязанское десантное училище, Благовещенское общевойсковое, Новосибирск - люди знают ментальность населения в этих регионах и могут выдать себя за его жителя. В конце концов, связи все равно остаются», - рассказал экс-военнослужащий собравшимся в студии.

Ранее Прозоров также рассекретил документы СБУ, свидетельствующие о биологических экспериментах США на территории Украины. В них говорится о том, как американское военное ведомство превращает страну в биологический полигон. Эти документы никогда не были предназначены для чужих глаз.