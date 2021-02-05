Москвичи выбрали дизайн поезда метро, посвященный врачам

В столичном метрополитене поедет поезд, украшенный словами «спасибо» на семи разных языках. Состав будет посвящен медицинским работникам, которые испытали невероятную нагрузку во время пандемии COVID-19. Как отмечает портал мэра Москвы, в выборе оформления нового поезда метро участвовали 175 506 человек.

Победившая концепция состоит в том, что на стенках тематического состава будут написаны слова thank you, gracias, merci, danke schön, obrigado и другие. Поезд будет курсировать в этом году на одной из линий московской подземки.

«К сожалению, не всегда есть возможность лично поблагодарить врачей за их работу. Наш поезд - еще один способ от всех москвичей сказать "спасибо" и поддержать людей, благодаря которым мы сегодня возвращаемся к нормальной жизни», - заявил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

За вариант-победитель свои голоса отдали 33,36% избирателей. На втором и третьем местах оказались варианты с написанием слова «спасибо» только на русском языке, а также изображение на вагонах медиков и людей разных возрастов, которые держатся за руки.