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Москвичи выбрали дизайн поезда метро, посвященный врачам

Валентина Пескова
09:14 05.02.2021
Тематический поезд будет курсировать в этом году на одной из линий столичного метро, в голосовании приняли участие 175 506 человек.
Москвичи выбрали дизайн поезда метро, посвященный врачам
© Фото: mos.ru
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В столичном метрополитене поедет поезд, украшенный словами «спасибо» на семи разных языках. Состав будет посвящен медицинским работникам, которые испытали невероятную нагрузку во время пандемии COVID-19. Как отмечает портал мэра Москвы, в выборе оформления нового поезда метро участвовали 175 506 человек.

Победившая концепция состоит в том, что на стенках тематического состава будут написаны слова thank you, gracias, merci, danke schön, obrigado и другие. Поезд будет курсировать в этом году на одной из линий московской подземки.

«К сожалению, не всегда есть возможность лично поблагодарить врачей за их работу. Наш поезд - еще один способ от всех москвичей сказать "спасибо" и поддержать людей, благодаря которым мы сегодня возвращаемся к нормальной жизни», - заявил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

За вариант-победитель свои голоса отдали 33,36% избирателей. На втором и третьем местах оказались варианты с написанием слова «спасибо» только на русском языке, а также изображение на вагонах медиков и людей разных возрастов, которые держатся за руки.

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