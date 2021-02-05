Байден объявил о «возвращении» США

Президент США Джо Байден заявил, что мир должен забыть о президентстве Дональда Трампа и вспомнить о том, что США являются лидерами на мировой арене. Выступая в Госдепартаменте, новый глава государства начал упрекать предыдущего лидера страны, однако не указал, каким образом он собирается исправлять его ошибки, отметили в американском журнале Foreign policy, прослушав речь президента.

«Байден объявил миру, что Америка возвращается, дипломатия возвращается в центр внешней политики. Однако не уточнил, каким образом намерен исправлять ошибки Трампа в отношениях со странами Европы и других частей мира», - пишут журналисты.

Речь нового американского лидера раскритиковал и бывший госсекретарь США Майк Помпео. На заявление Байдена о «возвращении» Америки он заявил, что не понял, имел ли новый лидер в виду возвращение в то время, когда террористическая группировка ИГИЛ* «контролировала халифат в Сирии размером с Великобританию».

«Я не думаю, что американский народ может позволить себе вернуться к восьми годам внешней политики Барака Обамы», - цитирует Помпео Fox News.

В качестве положительного пункта речи главы государства в журнале Foreign policy назвали его внимание к рабочему классу, поскольку Джо Байден заявил, что в США больше не будет четкого разделения между внешней и внутренней политикой.

ИГИЛ* - террористическая организация, запрещенная в России