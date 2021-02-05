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Революция в авиастроении: как 3D-принтер печатает детали для российских самолетов

Константин Коковешников
08:52 05.02.2021
В Центре аддитивных технологий уже протестировали печать комплектующих для двигателя ПД-14. В декабре прошлого года он поднял в воздух новейший российский лайнер МС-21.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: minpromtorg_rus, Twitter, Globallookpress
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Настоящую революцию в отечественном авиастроении пообещали совершить в Центре аддитивных технологий - печатать детали для российских самолетов на 3D-принтере. В Ростехе уже более чем на 200% нарастили мощности для 3D-печати деталей авиадвигателей.

В Центре уже протестировали печать комплектующих для двигателя ПД-14. В декабре прошлого года он поднял в воздух новейший российский лайнер МС-21. Сам полет продолжался полтора часа и, как отмечают эксперты, ознаменовал возвращение России в высшую лигу мировой авиации.

Серийную 3D-печать для авиалайнера наладят уже в апреле. Корреспондент «Звезды» Константин Коковешников побывал в самом Центре, где в специальных камерах производят легкие и сверхпрочные детали.

«В технологиях 3D-печати используются самые разные сплавы. Вот здесь, например, алюминий, который считается реактивным металлом. Это значит, что малейшее попадание кислорода внутрь камеры может привести ко взрыву. А потому дверь здесь, как шутят инженеры, как на подводной лодке», - рассказал корреспондент.

3D-печать значительно ускоряет производство. Делать комплектующие можно за считанные дни, в то время как обычным способом их отливают месяцами. Именно поэтому новейшую технологию используют все чаще.

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