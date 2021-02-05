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В США в популярных марках детского питания нашли мышьяк и ртуть

Алена Миронова
08:24 05.02.2021
Компоненты детского питания в некоторых продуктах содержали до 91 раза больше неорганического мышьяка, до 177 раз больше свинца, до 69 раз больше кадмия и до 5 раз больше ртути, разрешенной в бутилированной воде.
В США в популярных марках детского питания нашли мышьяк и ртуть
© Фото: Andrey Arkusha, Russian Look, Globallookpress
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В четырех известнейших марках детского питания обнаружили содержание высокого уровня токсичных тяжелых металлов - мышьяк, свинец, кадмий, ртуть.

Шокирующее исследование опубликовали в Конгрессе США. 

«Опасные уровни токсичных металлов, таких как мышьяк, свинец, кадмий и ртуть, существуют в детском питании на уровнях, превышающих то, что эксперты и руководящие органы считают допустимым», - передает CNN слова представителя Демократической партии.

Мышьяк, свинец, кадмий и ртуть входят в топ-10 химических веществ ВОЗ, вызывающих особую озабоченность. Отмечается, что эти вещества от природы могут находиться в почве, на которой выращивают сельхозкультуры, однако их уровень может быть значительно повышен из-за промышленного загрязнения и применения металлосодержащих пестицидов. И даже в малых концентрациях тяжелые металлы для детей в возрасте до двух лет могут быть очень опасны.  В первую очередь, они влияют на мозг и могут вызвать некоторые нарушения в поведении, агрессию, понижение интеллекта.

Компоненты детского питания в некоторых продуктах содержали до 91 раза больше неорганического мышьяка, до 177 раз больше свинца, до 69 раз больше кадмия и до 5 раз больше ртути, разрешенной в бутилированной воде, говорится в докладе, однако компании все равно одобрили эти продукты для продажи.

В настоящий момент конгрессмены намерены добиться пересмотра производственной политики компаний детского питания и достигнуть принятия соответствующих стандартов на государственном уровне.

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