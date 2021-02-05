Отправка бойцов Нацгвардии в Вашингтон обошлась властям США в почти полмиллиарда долларов

Почти в полмиллиарда долларов обошлась властям США отправка в Вашингтон бойцов Национальной гвардии.

После штурма Капитолия, произошедшего 6 января, в день утверждения итогов голосования, военные обеспечивали порядок во время инаугурации Байдена. В указанную сумму вошли не все затраты. В день беспорядков в столице работали дополнительные наряды полиции. Об этом сообщает Bloomberg.

Несмотря на то, что большая часть военных уже покинула Вашингтон, пять тысяч бойцов останутся там до марта по просьбе городских властей.