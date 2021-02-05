Маршрутка с пассажирами улетела в кювет в ДТП под Челябинском

В Челябинской области пригородная маршрутка, которая была заполнена пассажирами, улетела в кювет. Авария произошла после того, как микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen Polo, который, как рассказали очевидцы, ехал не по своей полосе.

От удара и гололеда маршрутное такси сильно занесло и автомобиль съехал с дороги. Как сообщили в региональном ГУ МВД РФ, в результате ДТП пострадал один человек - это пассажир легкового автомобиля.

Авария произошла между поселками Петровка и Вахрушево, пишет портал 74.ru. Участником аварии стало маршрутное такси № 348, которое соединяет железнодорожный вокзал в городе с селом Канашево.