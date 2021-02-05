В стране и мире На Эльбрусе спасли сноубордиста, провалившегося в 15-метровую трещину ледника Алена Миронова Мужчина вовремя зацепился доской за лед, поэтому не провалился на дно. Серьезных травм он не получил. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: 07_elbrus, Instagram Читайте нас на: На горнолыжном курорте «Эльбрус» спасли сноубордиста, который провалился в 15-метровую трещину ледника. Мужчина вместе со своей девушкой катался за пределами трасс. В какой-то момент сноубордист выехал на особо опасную зону, где упал в трещину на глубину трех метров. Мужчина вовремя зацепился доской за лед, поэтому не провалился на дно. «Убедительная просьба - не катайтесь без гида. Тут высота примерно 15 метров», - предупредили на видеозаписи с кадрами произошедшего в Instagram. Спасатели оперативно достали мужчину. Серьезных травм он не получил. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика