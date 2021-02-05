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Украина обратилась за помощью к Белоруссии из-за аварий на электростанциях

Валентина Пескова
06:39 05.02.2021
Стране не удалось решить свою проблему самостоятельно после того, как произошло отключение энергоблоков на Кураховской и Запорожской ТЭС.
Украина обратилась за помощью к Белоруссии из-за аварий на электростанциях
© Фото: pixabay.com
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Власти Украины были вынуждены экстренно обратиться за помощью к Белоруссии после того, как 2 и 3 февраля в стране произошли аварии на двух электростанциях. Белоруссия экстренно поставит Украине электричество в количестве 500 мегаватт, сообщает телеканал «Беларусь 1».

Запрос на предоставление электричества Украине поступил в компанию «Белэнерго», которая является контрагентом украинской стороны. Отключение энергоблоков в стране произошло на Кураховской и Запорожской ТЭС. При этом на последней авария сопровождалась еще и пожаром на подстанции.

Решить возникшую проблему внутренними ресурсами не получилось, в связи с чем жители центральной части Украины столкнулись с определенными трудностями.

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