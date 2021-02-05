В стране и мире Врач рассказал, когда следует привиться переболевшим COVID-19 Алена Миронова Эксперт отметил, что к лету у перенесших коронавирус уже будет наблюдаться снижение иммунитета. © Фото: Кирилл Брага, РИА Новости Читайте нас на: Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, когда следует привиться людям, переболевшим коронавирусом в первую волну. «К лету, через год с лишним после нашего карантина, когда была основная первая волна, будет значительное снижение иммунитета у людей, которые переболели в легкой форме или бессимптомно и для них, соответственно, вакцинация показана в первую очередь», - передает РИА Новости слова эксперта. Ранее микробиолог Евгений Плисов развеял самые популярные мифы о вакцинации от COVID-19. Так, например, врач ответил на вопрос о том, можно ли не носить маску, если сделали прививку - даже если человек привит и заболел при этом бессимптомно, то вакцина и маска снизят шанс, что у пациента будут какие-то осложнения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика