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Парагвай подписал соглашение с Россией на покупку вакцины «Спутник V»

Валентина Пескова
06:16 05.02.2021
В середине января министерство здравоохранения южноамериканской страны в рамках ускоренной процедуры одобрило использование «Спутника V».
Парагвай подписал соглашение с Россией на покупку вакцины «Спутник V»
© Фото: Cadu Rolim Keystone Press Agency Globallookpress
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Правительство Парагвая подписало с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) соглашение о покупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V», созданной специалистами института имени Гамалеи при участии Минобороны РФ. Об этом сообщил глава Минздрава южноамериканской республики Хулио Массолени.

«Я рад сообщить, что мы подписали контракт с РФПИ. Сейчас мы ждем контракты, которые уже были подписаны, чтобы объявить объемы и сроки поставок», - заявил министр в эфире телеканала «Парагвай ТВ».

Российский препарат для вакцинации от COVID-19 Минздрав Парагвая в рамках ускоренной процедуры одобрил к использованию в своей стране в середине января. В настоящее время в Парагвае подтверждено 136 тысяч случаев заражения коронавирусом, 2 779 человек умерло.

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