«Спутником V» вакцинируют медицинских работников в Палестине

В Палестине решили привить российской вакциной «Спутник V», разработанной центром Гамалеи совместно с Минобороны РФ, сначала медицинских работников. Об этом сообщила министр здравоохранения страны Май аль-Кила.

Первая партия препарата была доставлена на Ближний Восток накануне. Вторую ожидают уже на следующей неделе. Российскую вакцину в стране зарегистрировали по ускоренной процедуре, чтобы срочно привить тех, кто находится в зоне риска, в том числе пожилых людей.

Первая партия вакцины накануне прибыла и в Иран. В Тегеране отметили, что в ближайшие дни намерены договориться с Москвой о совместном производстве препарата.