Крики о помощи: полиция наведалась в дом к Мэрилину Мэнсону

В дом к известному рок-музыканту Мэрилину Мэнсону нагрянула полиция. Всего несколько дней назад исполнителя обвинили в сексуальном и психологическом насилии. Теперь же соседи услышали в его особняке крики о помощи.

К дому направили несколько нарядов и даже полицейский вертолет, но обеспокоенным стражам правопорядка никто не открыл. Только связавшись с представителями музыканта полицейские выяснили, что тревожились зря - с Мэнсоном все в порядке. Об этом пишет Daily Mail.

Повышенное внимание к рокеру началось сразу после обвинений в насилии. Их выдвинули уже больше десятка женщин. Правда, бывшая жена Мэнсона, знаменитая танцовщица Дита фон Тиз, публично заявила, что за все 7 лет совместной жизни ни разу не встречала агрессии со стороны музыканта. А разошлись они из-за его неверности и проблем с наркотиками.

Ранее американский певец прокомментировал обвинения в свой адрес. Мэнсон указал, что все в его личных отношениях происходило с согласия партнеров, а предъявленное ему назвал «ужасным искажением реальности».