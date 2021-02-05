Медики поняли, что приводит к повторному заражению COVID-19

К повторному заражению коронавирусной инфекцией может привести как ослабленное состояние иммунной системы, так и реактивизация вируса, задержавшегося в организме переболевшего пациента. К таким выводам пришли ученые из Медицинской школы Йельского университета. Исследования опубликованы в журнале BMJ Case Reports.

Специалисты составили данное предположение на основе исследования случаев повторных заболеваний во время второй волны COVID-19. Так, медики описали случай 40-летнего мужчины, впервые оказавшегося в больнице из-за коронавируса в апреле 2020 года, а затем вернувшегося туда через четыре месяца без симптомов.

Во второй раз заболевание у пациента протекало значительно легче, чем в первый. Сам мужчина отметил, что с момента первой госпитализации всячески избегал общения с кем-то, кроме близких родственников, тесты которых на COVID-19 были отрицательными. Тем не менее, произошедшее было маркировано как повторное заражение вирусом.

Ранее российский вирусолог объяснил, что в случае коронавирусной инфекции иммунитет способен вести себя специфическим образом, что может объяснять повторные заражения. Он также отметил, что заболевание второй раз должно проходить менее тяжело.