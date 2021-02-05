Дания построит в Северном море первый в мире энергетический остров

Правительство Дании решило возвести на искусственной насыпи в Северном море хаб ветровой энергии, который будет находиться в 80-километрах от побережья Ютландии. Об этом говорится на официальном сайте министерства климата, энергетики и коммунального хозяйства.

По предварительным данным, стоимость крупнейшего в истории государства строительного проекта оценивается почти в 30 миллиардов евро. Владельцем нового энергетического узла станет государственно-частное партнерство.

Основным предназначением проекта является повышение степени интегрированности европейских энергосетей и увеличение производства возобновляемой энергии для климатически нейтральной Европы. Электростанция будет оффшорной, собирающей и распределяющей экологически чистую энергию от сотен ветряных турбин, которые будут установлены вокруг острова. По предварительным данным, его площадь составит 120 тысяч квадратных метров.

«Благодаря энергетическим островам Дания расширит свои позиции в качестве мирового лидера в области оффшорной ветроэнергетики.Сейчас мы пишем новую захватывающую страницу в этой истории», - отметил министр по климату Дэн Йоргенсен.

Уточняется, что основным владельцем проекта будет датское государство, а частники сыграют решающую роль в обеспечении инноваций, гибкости, рентабельности и делового потенциала.