«Новые крылья» России: как проходит финальный этап сборки новейшего Ил-114-300

Новейший российский пассажирский самолет Ил-114-300 проходит финальный этап сборки на заводе в Луховицах. Сейчас турбовинтовой самолет уже обрел крылья и хвостовое оперение.

Создавали самолет буквально всей страной: в Ульяновске сделали панели обшивки, двери и люки, в Воронеже - крылья и хвостовое оперение, в Нижнем Новгороде - налажено производство отсеков фюзеляжа.

«Уже почти состыковано крыло и видно как изменен угол в - образности - это улучшит поперечную устойчивость. Винтов еще нет, но уже понятно, что они будут располагаться выше от земли. Для турбовинтового самолета это все равно, что дорожный просвет для машины - можно будет садиться на неподготовленные площадки», - передает с места корреспондент «Звезды» Павел Ремнев.

Новый турбовинтовой самолет является модернизированной версией Ил-114 и предназначен для региональных перевозок. Он вмещает до 68 пассажиров, может находиться в воздухе до 13 часов, а коммерческая нагрузка до 7 тонн. В конструкции использовали современные композитные материалы. Он намного легче и экономичнее, в том числе за счет новых мощных российских двигателей. Все вместе это дает колоссальный выигрыш в дальности перелета - почти 1,5 тысячи километров.

Основными площадками для Ил-114-300 станут сотни региональных и местных аэродромов, которые позволят связать отдаленные населенные пункты с центром. Настоящая воздушная «маршрутка» - неприхотливая, управляемая, дешевая в обслуживании, но при этом современная и безопасная. Серийный запуск Ил-114-300 запланирован на 2023 год.

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