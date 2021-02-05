В России появились мошенники, маскирующиеся под ЦБ РФ

В условиях пандемии мошенники разработали новую схему обмана граждан России. С некоторого момента в Сети стала появляться информация о выплатах, будто бы призванных поддержать население в период распространения COVID-19.

Ложные сообщения распространяют через соцсети, в частности Facebook. При переходе по ссылке открывается поддельный приказ о назначении выплаты. Для того, чтобы якобы перевести деньги, злоумышленники спрашивают номер банковской карты, включая CVC-код.

В пресс-службе Банка России сообщили, что подобных выплат не предполагалось. Также было обозначено, что действия по закрытию мошеннического Интернет-ресурса уже предпринимаются. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в ЦБ РФ рассказали, как клиент может избежать ненужных ему звонков из банков. Самым простым путем является звонок в банк с просьбой исключить свое имя из рекламной рассылки. Также возможно в письменной форме отозвать предоставленное согласие на обработку персональных данных.