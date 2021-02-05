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Крупный пожар на продуктовом складе тушат в Омске

Анна Берестовая
04:19 05.02.2021
Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.
Крупный пожар на продуктовом складе тушат в Омске
© Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области
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В Омске спасатели работают над тушением пожара, вспыхнувшего на продуктовом складе. Пламя распространялось на четыре тысячи квадратных метров, но к настоящему моменту огонь локализован на площади 1,2 тысячи «квадратов».

Информация о возгорании была получена в 01.43 по московскому времени. Инцидент произошел на улице 2-я Казахстанская. Пожар получил повышенный уровень сложности. К тушению пожара были привлечены 83 человека и 19 единиц техники.

Информацию о происшествии сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС. До приезда пожарных склад самостоятельно покинули восемь человек. По предварительным данным, на месте возгорания никто не пострадал.

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