«Выиграет дружба»: в Германии рассказали о значимости запуска «Северного потока-2»

В министерстве экономики Германии выразили предположение, что запуск проекта «Северный поток-2» приведет к снижению цен на газ в Евросоюзе и укрепит партнерство.

«При вводе в эксплуатацию газопровода принцип конкуренции сделает свое дело и цены упадут, по прогнозам, где-то на 5% на территории всего Евросоюза», - сказал представитель Пиратской партии Германии Грегори Энгельс в комментарии телеканалу «360».

Эксперт пояснил, что основным конкурентом проекта является американский сжиженный газ, терминал которого также строится на территории ФРГ. В странах, наиболее близких к терминалу «Северного потока-2», таких как Германия, Дания, Польша и Швеция, по словам Энгельса, цены на газ могут упасть до 20%.

Энгельс акцентировал, что Германия не впадает в зависимость от русского газа, поскольку от эксплуатации проекта «выиграет дружба».

«Есть газ из Северной Африки, из терминалов сжиженного газа. Выигрывают партнерство и более хорошие отношения, которые встанут на более экономическое начало», - отметил представитель партии.

Ранее президент США Джо Байден назвал «Северный поток - 2» «плохой сделкой» для Европы и намерен рассмотреть санкции, введенные предыдущей администрацией.