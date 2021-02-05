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Johnson & Johnson отправила запрос на регистрацию вакцины от коронавируса в США

Анна Берестовая
03:14 05.02.2021
В исследованиях препарата поучаствовали более 43 тысяч человек.
Johnson & Johnson отправила запрос на регистрацию вакцины от коронавируса в США
© Фото: pixabay.com
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Компания Johnson & Johnson направила заявку на регистрацию разработанной ею вакцины от коронавирусной инфекции на территории США. Разрешение предполагается получить для возможности использования препарата в чрезвычайных обстоятельствах.

Запрос был подан в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов Соединенных Штатов. Информация об этом размещена на сайте компании. Созданная вакцина прошла трехступенчатые испытания и показала свою эффективность после введения одной дозы.

В исследованиях, призванных проверить действие препарата, поучаствовали более 43 тысяч человек, среди которых американские граждане, а также жители Латинской Америки и Южной Африки. Вакцина показала 66-процентый успех в предотвращении развития COVID-19 в тяжелой и среднетяжелой форме.

Ранее сообщалось, что первая партия российской вакцины «Спутник V», разработанной центром Гамалеи совместно с Минобороны страны, была отправлена в Иран. До этого между РФ и Ираном был заключен соответствующий контракт на поставку препарата.

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