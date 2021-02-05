Боты против пользователей: мошенники научились подделывать номер и голос в Telegram

Мошенники нашли способ вводить в заблуждение людей, используя мессенджер Telegram. Новый бот способен, совершая вызов на сервисе, изменять номер телефона и голос звонящего. Для того, чтобы защититься от подобной схемы, следует перепроверять входящие вызовы.

Специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин предложил использовать специальные программы для определения номера абонента. Подобные приложения изучают данные, находящиеся в открытом доступе в Сети, и предоставляют их пользователю.

Использующий такую программу человек помимо номера увидит обозначения «мошенники», «риелторы» и тому подобное. Номер также можно пробить в поиске самостоятельно.

«Для точности запроса его нужно обворачивать в кавычки... Тем самым мы даем поисковой системе понять, что она должна найти в точности такой же запрос», - цитирует Вакулина «360».

Ранее в Соединенных Штатах в судебном порядке потребовали удалить приложение Telegram из App Store и Google Play. Соответсвующий иск выдвинул руководитель НКО Coalition for a Safer Web Марк Гинзберг.