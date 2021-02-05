Ангар со спорттоварами вспыхнул в Подмосковье
Площадь пожара на момент прибытия экстренных служб составляла более 970 «квадратов».
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В Подмосковье загорелся металлический ангар, служащий хранилищем спортивных товаров. Инцидент произошел в городе Талдоме на улице Загородная, 1а.
В главном управлении МЧС по региону указали, что на место происшествия были направлены 48 человек и 15 единиц техники. Площадь пожара на момент прибытия экстренных служб составляла более 970 квадратных метров. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее в Омске было зарегистрировано крупное возгорание на территории продуктового склада. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. Огонь успел распространиться на максимальную площадь в четыре тысячи квадратных метров.