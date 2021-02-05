В Великом Храме ацтеков обнаружили беркута, высеченного на вулканической породе

Археологи, производящие раскопки в Мехико, обнаружили уникальное изображение беркута, высеченное на вулканической породе. Открытие было сделано специалистами Национального института антропологии и истории Мексики на территории ацтекского Темпло Майор, или Великого Храма.

Эта птица, как считается, являлась для ацтеков символом храбрости и связывалась с воинами. Крупную резьбу заметили на южной стороне храма. Ее размер, по оценкам ученых, составляет примерно 106 на 70 сантиметров.

Актуальность находки, как считают археологи, «очевидна не только из-за ее размера и декора, но и из-за расположения - в основании самого важного здания в мире ацтеков». Об этом пишет «Express».

Министр культуры Мексики Алехандра Фраусто Герреро поблагодарила сотрудников института за их работу и вклад в изучение культуры страны.

«Благодаря их усилиям и самоотверженности мы можем продолжать восстанавливать нашу историю и нашу память о прошлом», - отметила она.

Ранее во время раскопок в египетском поселении Тапосирис-Магна археологи обнаружили древнюю мумию с языком, сделанным из золота. Мумия находилась в одном из 16 захоронений, найденных в высеченных в скале гробницах.