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Ученые выяснили, как азартные игры влияют на продолжительность жизни

Светлана Головина
23:30 05.02.2021
По словам специалистов, ставки вытесняют инвестиции в себя, что негативно сказывается на общем состоянии человека и приводит к проблемам на работе.
Ученые выяснили, как азартные игры влияют на продолжительность жизни
© Фото: pixabay.com
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Специалисты Оксфордского университета заявили, что у любителей азартных игр вероятность преждевременной смерти намного выше, чем у тех, кто не имеет такой привычки. Связано это с тем, что в результате злоупотребления играми человек тратит большую часть времени на ставки, а не на себя.

По словам ученых, риск преждевременного ухода составляет на 37% выше независимо от возраста и пола игрока. Это соответствует увеличению уровня смертности с 50 человек на каждые 10 000 до 69 на 10 000 человек.

В ходе исследования специалисты проанализировали анонимные данные порядка ста тысяч клиентов одного из  британских банков  и обнаружили, что в 2018 году 43% провели хотя бы одну транзакцию с букмекерской конторой, казино или лотереей. Среднегодовые расходы составляли около 1345 фунтов стерлингов.

«Со временем привычка к азартным играм у человека возрастает. Ставки вытесняют инвестиции в себя: образование, фитнес и хобби, что негативно сказывается на общем состоянии человека, приводит к проблемам на работе и со здоровьем», - пишет таблоид Daily Mail.

Исследователи отметили, что на момент проведения работы большая часть игроков с самыми высокими расходами активно участвовала в азартных играх, около 7% вообще ими не интересовались.  

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