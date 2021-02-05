Удобство и экономия времени: в Москве начали выдавать лекарства по QR-коду

В Москве с 1 февраля для получения лекарственных препаратов в аптеках, подведомственных столичному департаменту здравоохранения, можно использовать QR-код. Запуск нового сервиса стал возможным благодаря Единой цифровой платформе здравоохранения.

Заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ «ГП 218 ДЗМ» Ольга Колесникова отметила, что нововведение значительно упростит получение препаратов для пациентов. После выписки рецепта QR-код можно найти либо в мобильном приложении «Емиас.инфо», либо в электронной медкарте, а также его можно распечатать в инфомате в поликлинике.

«Система здравоохранения Москвы начала выписывать электронные рецепты на препараты еще с 2014 года. В прошлом году было выписано более 19 миллионов. Это значительно сократило время приема врача, потому что на выписку бумажного носителя уходило до нескольких минут, а электронный рецепт выписывался за 30 секунд. Введение QR-кода упростит процедуру еще больше», - сказала Колесникова.

По словам специалиста, система работает не только с льготным лекарствами. От бумажных рецептов поликлиники отказываться не будут, поскольку в некоторых случаях препарат нужно получить в аптеке, которая не подведомственна департаменту здравоохранения Москвы и не подключена к системе. Также их будут выдавать если пациент не использует гаджеты или приобретает лекарства за пределами столицы.