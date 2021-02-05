Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Удобство и экономия времени: в Москве начали выдавать лекарства по QR-коду

Светлана Головина
02:29 05.02.2021
Нововведение действует только в аптеках, подведомственных столичному департаменту здравоохранения.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

В Москве с 1 февраля для получения  лекарственных препаратов в аптеках, подведомственных столичному  департаменту здравоохранения, можно использовать QR-код. Запуск нового сервиса стал возможным благодаря Единой цифровой платформе здравоохранения.

Заместитель главного врача по медицинской части  ГБУЗ «ГП 218 ДЗМ» Ольга Колесникова отметила, что нововведение значительно упростит получение препаратов для пациентов. После выписки рецепта QR-код можно найти либо в мобильном приложении «Емиас.инфо», либо в электронной медкарте, а также его можно распечатать в инфомате в поликлинике.

«Система здравоохранения Москвы начала выписывать электронные рецепты на препараты еще с 2014 года. В прошлом году было выписано более 19 миллионов. Это значительно сократило время приема врача, потому что на выписку бумажного носителя уходило до нескольких минут, а электронный рецепт выписывался за 30 секунд. Введение QR-кода упростит процедуру еще больше», - сказала Колесникова.

По словам специалиста, система работает не только с льготным лекарствами. От бумажных рецептов поликлиники отказываться не будут, поскольку в некоторых случаях препарат нужно получить в аптеке, которая не подведомственна департаменту здравоохранения Москвы и не подключена к системе. Также их будут выдавать если пациент не использует гаджеты или приобретает лекарства за пределами столицы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
03:01 Армия
Видео
Нарушителям тут не место: МиГ-31БМ отработали принуждение к посадке в Пермском крае
01:48 Эксклюзив
Видео
Нутрициолог рассказала, нужно ли исключать из своего рациона глютен
00:35 Спорт
Игрока «Порту» увезли на скорой после столкновения с российским голкипером
23:23 В стране и мире
Видео
Собянин допустил снятие основных ограничений по коронавирусу в Москве к маю
22:06 В стране и мире
Видео
В Новосибирске глыба льда рухнула на автомобиль
Популярное
Популярное
Ученые обнаружили неожиданный эффект кофе на здоровье
Врачи объяснили, как распознать заражение коронавирусом по ногам
Рядом с Землей обнаружили скопление таинственного вещества
Археологи нашли древнеегипетскую мумию с языком из золота
Видео
«Котлета из пробирки»: врач рассказала, кому вредно употребление альтернативного мяса
Офтальмологи научились лечить возрастные изменения зрения всего за минуту
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.