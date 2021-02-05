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«Воспитывают зрителей»: мать рассказала об ослеплении сына лазером в театре

Алексей Курильченко
22:50 05.02.2021
По мнению пострадавшего, билетеры светили лазерной указкой на зрителей, заставляя убрать смартфоны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com
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В Москве во время просмотра спектакля 13-летний зритель получил ожог сетчатки правого глаза. Об этом «Звезде» рассказала мать пострадавшего Ирина Ворошилова. По ее словам, это произошло из-за того, что во время выступления на сына навели луч из лазерной указки. В больнице, куда обратились пострадавший с матерью, поставили диагноз «лучевой ожог сетчатки глаза».

«Во время выступления мы обратили внимание на лучи зеленых лазерных указок, которые были направлены в партер. Дети предположили, что таким образом руководство театра "воспитывало" зрителей - чтобы они не смотрели в смартфоны. Ровно через сутки мой сын сказал, что не видит правым глазом. Офтальмолог отправил ребенка на госпитализацию. В больнице нам подтвердили диагноз - ожог сетчатки глаза», - рассказала Ирина.

Мать обратилась в полицию с просьбой провести проверку в театре. По ее словам, она обратилась также в Министерство культуры и наняла адвоката, которой поможет доказать факт нарушений во время спектакля. В правоохранительных органах сообщили об инициации проверки.

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