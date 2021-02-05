В Уфе произошел пожар на нефтезаводе

На нефтяном заводе в Уфе из-за разгерметизации трубопровода произошло возгорание. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«На нефтезаводе в Уфе произошла разгерметизация трубопровода. Начался пожар. Наблюдается факел высотой 10 метров», - говорится в сообщении.

На данный момент официальной информации о произошедшем не поступило. По предварительным данным, никто не пострадал.