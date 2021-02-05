Десять человек погибли из-за опрокидывания судна в Китае

На востоке Китая в провинции Аньхой опрокинулось рыболовецкое судно, в результате происшествия погибли десять человек, один пропал без вести. Об этом передает агентство Xinhua со ссылкой на власти.

Инцидент произошел на озере Боху в ночь на пятницу, всего на судне находились 14 человек, которые проживали в округе Сусон.

В результате трагедии, три человека смогли самостоятельно доплыть до берега. На данный момент ведется расследование, ведутся поиски пропавшего.



Ранее у западных берегов Колумбии затонули две лодки с людьми. В результате крушения погибли как минимум 12 человек. Среди жертв катастрофы семеро оказались детьми. В настоящее время власти продолжают искать пассажиров судов.